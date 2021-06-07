Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 7 июня 2021 года составило 52034

Количество тяжелобольных – 157, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 60. Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае по данным на 7 июня 2021 года выросло на 57 человек и составило 52034 случая инфицирования, в том числе 3511 детей. Об этом сообщает оперштаб региона.

– По состоянию на 7 июня находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 511 человек. Кроме того, 160 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, – добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных – 157, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 60.

Новые случаи COVID-19 за минувшие сутки выявили в следующих городах и районах Алтайского края: Барнаул – 35, Яровое – 5, Алтайский район – 4, Рубцовск и Первомайский район – по 3 заболевших, Новоалтайск, Волчихинский, Краснощековский, Новичихинский, Советский, Солонешенский, Тальменский районы – по 1 заболевшему.

Число выздоровевших в Алтайском крае также растет: за минувшие сутки оно увеличилось на 28 человек. Всего вылечившихся – 46847.