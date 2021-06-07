На Алтае экс-тренера по горным лыжам обвиняют в интиме с несовершеннолетней

Бывшему тренеру предъявили обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста). Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае бывшего тренера-по горным лыжам отправили под арест по обвинению в сексуальной связи с девушкой, не достигшей возраста согласия, пишет «Банкфакс» со ссылкой на краевой Следком и своих инсайдеров.

– Источники полагают, что речь идет о филиале спортшколы в Белокурихе. Девушка якобы была воспитанницей мужчины. Изначально инсайдеры полагали, что речь идет о сексуальных домогательствах, но из номера уголовной статьи можно сделать вывод, что контакт был добровольным, – отмечает издание.

Бывшему тренеру предъявили обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста). Мужчину отправили под арест. Других фактов противоправных действий мужчины в отношении несовершеннолетних не выявили.