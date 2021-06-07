В барнаульском поселке Авиатор проводят капремонт дороги

Общая площадь капремонта – 2,1 тыс. квадратных метров. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Специалисты начали капитальный ремонт дороги на улице Авиаторов в поселке Авиатор. В воскресенье, 6 июня, на участке от улицы Декоративной до 2-й Малиновой приступили к фрезерованию поврежденного слоя асфальта, пишет пресс-служба мэрии города.

– Участок является частью автобусных маршрутов, проходящих через пригородные поселки Спутник и Авиатор. Существующая дорожная одежда не соответствовала безопасности движения, поэтому возникла необходимость капитального ремонта. Дорогу отремонтируют по нацпроекту, – добавили в мэрии.

Общая площадь капремонта – 2,1 тыс. квадратных метров. Дорожники проведут там такие виды работ как асфальтирование, укрепление обочин, установка бортовых камней, ремонт тротуара и примыканий и другое.

Автомобилистов призывают быть внимательными и осторожными, по возможности заранее выбирать пути объезда.

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