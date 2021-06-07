В Барнауле перекроют улицу Деповскую

Тепловые сети проложены в монолитном проходном канале Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле из-за изменения технологии замены тепловых сетей энергетики аварийно перекроют улицу Деповскую в районе пересечения с проспектом Строителей сообщает пресс-служба мэрии города.

– Проезд будет полностью закрыт с 8 часов 8 июня до 24 часов 14 июня на проезжей части улицы Деповской в районе домов №21-19. Специалисты меняют на участке 427 км магистральных тепловых сетей диаметром 700 мм, – добавили в горадминистрации.

Тепловые сети проложены в монолитном проходном канале. Это позволяет проводить ремонт сетей без земляных работ. Специалисты лишь частично нарушат грунт.

Во время работ стало понятно, что энергетикам СГК требуется больше места, чтобы протащить трубы в проходном канале. В связи с этим им и придется на семь дней аварийно остановить движение на улице Деповской. Специалисты приносят свои извинения за временные неудобства и просят горожан по возможности заранее планировать свой маршрут.