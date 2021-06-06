В госпиталях на Алтае от коронавируса и пневмонии лечатся боле 650 человек

Коронавирус в Алтайском крае 2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

На Алтае за сутки зарегистрировано 54 новых случая заболевания коронавирусом. При этом выздоровело 26 пациентов, сообщает оперативный штаб данные на 6 июня 2021 года.

- Умерло шестеро зараженных человек, от COVID-19 - четверо, - добавляют в штабе.

Общее число заболевших в крае - 51 977 человек, выздоровевших 46 819, а умерших 3 278 (в том числе от коронавируса – 2 341, у 937 иные причины смерти).

На лечении в инфекционных госпиталях с находится 501 человек с коронавирусом и 154 с вирусной пневмонией (всего 655). Число тяжелобольных – 158, подключено к аппаратам ИВЛ – 58. Резервных коек осталось 147.

На утро 6 июня в регионе прививается 261 853 человека. 51 707 получили первую прививку, 210 146 человек полностью привиты (получили две прививки).