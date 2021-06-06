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Происшествия6 июня 2021 12:48

Барнаулец похитил со склада рулон тюля и четыре мужские шубы

Сумма ущерба составила 98 000 рублей
Александра Сапожкова
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Сумма ущерба составила 98 тыс. рублей

Сумма ущерба составила 98 тыс. рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаулец украл со склада рулон тюля и четыре мужские шубы. Похищенные вещи он продал неизвестным лицам, сообщили в ГУ МВД по краю.

- Окна склада были затянуты полиэтиленом и забиты фанерой. Помещение не было оборудовано сигнализацией, - отметили в полиции.

Злоумышленник - мужчина 1977 года рождения без постоянного места работы. Он дал признательные показания. Сумма ущерба составила 98 тыс. рублей.

Дело возбудили по статье «Кража с незаконным проникновением в помещение и причинением значительного ущерба».