Барнаулец похитил со склада рулон тюля и четыре мужские шубы

Сумма ущерба составила 98 тыс. рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаулец украл со склада рулон тюля и четыре мужские шубы. Похищенные вещи он продал неизвестным лицам, сообщили в ГУ МВД по краю.

- Окна склада были затянуты полиэтиленом и забиты фанерой. Помещение не было оборудовано сигнализацией, - отметили в полиции.

Злоумышленник - мужчина 1977 года рождения без постоянного места работы. Он дал признательные показания. Сумма ущерба составила 98 тыс. рублей.

Дело возбудили по статье «Кража с незаконным проникновением в помещение и причинением значительного ущерба».