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Общество6 июня 2021 12:23

В Алтайском крае температура вновь поднимется до +30 градусов

По 7 июня 2021 года в регионе сохраняется высокая пожароопасность
Александра Сапожкова
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В Алтайский край вернется жара

В Алтайский край вернется жара

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по 7 июня 2021 года сохраняется высокая, а местами и чрезвычайная пожароопасность (4 и 5 классы горимости). Столбики термометров завтра вновь поднимутся до 30 градусов, сообщает краевой гидрометцентр.

- В регионе ожидается +25...+30, без осадков. В утренние часы местами туман, - рассказали синоптики.

В Барнауле 7 июня прогнозируют +25...+27 градусов, также без осадков

Сегодня, 6 июня, в регионе прохладнее: +21...+26.

Ветер в эти два дня небольшой, 3-9 м/с, однако местами возможны порывы до 13-14 м/с.