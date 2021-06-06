В Алтайском крае температура вновь поднимется до +30 градусов

В Алтайский край вернется жара Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по 7 июня 2021 года сохраняется высокая, а местами и чрезвычайная пожароопасность (4 и 5 классы горимости). Столбики термометров завтра вновь поднимутся до 30 градусов, сообщает краевой гидрометцентр.

- В регионе ожидается +25...+30, без осадков. В утренние часы местами туман, - рассказали синоптики.

В Барнауле 7 июня прогнозируют +25...+27 градусов, также без осадков

Сегодня, 6 июня, в регионе прохладнее: +21...+26.

Ветер в эти два дня небольшой, 3-9 м/с, однако местами возможны порывы до 13-14 м/с.