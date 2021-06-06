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Общество6 июня 2021 11:00

На восстановление алтайских лесов поступило 174,4 миллиона рублей

Средства пойдут на увеличение площади лесовосстановления и на закупку техники
Александра Сапожкова
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Посадка леса

Посадка леса

Фото: Олег УКЛАДОВ

174,4 миллиона рублей поступило в Алтайский край на реализацию нацпроекта «Экология», сообщили в Минприроды региона. Средства пойдут на увеличение площади лесовосстановления и на закупку лесопожарной и лесохозяйственной техники.

«Мы должны восстановить вырубленную площадь на 100%. Но мы всегда делаем больше: в 2019 году выполнили план на 190%, в 2020 - на 120%», - отметил начальник начальник отдела лесовосстановления и защитного лесоразведения Игорь Дергачев.

Согласно Лесному плану Алтайского края, ежегодный объем лесовосстановления составляет 7210 гектаров. Для этого закупят 12 МТЗ, тяжелые трактора, тралы, лесопатрульные машины на базе УАЗ.

Первые посадки прошли еще в апреле в Ключевском и Озеро-Кузнецовском лесничествах. Уже завершаются лесовосстановительные мероприятия на гарях после крупных пожаров. Остались небольшие объемы по Ключевскому и Угловскому районам.