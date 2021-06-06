200 км Чуйского тракта планируется расширить на Алтае до четырех полос до 2030 года

Дорога активно используется, а на многих ее участках всего лишь две полосы Фото: Олег УКЛАДОВ

Около 200 км Чуйского тракта на территории Алтайского края необходимо расширить до четырех полос до 2030 года. Для этого губернатор Виктор Томенко попросил федеральной поддержки, сообщает ТАСС.

- Я попросил федеральной поддержки, поскольку дорога активно используется, а на многих ее участках всего лишь две полосы. Это медленно и приводит иногда к очень тяжелым авариям, - сказал глава региона.

На расширение полос потребуется около 50 млрд рублей.

Отмечается, что на территории края находится более 300 км этой федеральной трассы. И только 52 км от его общей протяженности имеют четыре полосы.