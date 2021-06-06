Алтай подписал ряд соглашений на Петербургском международном экономическом форуме

ПМЭФ 2021 Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Делегация Алтайского края подписала ряд соглашений на Петербургском международном экономическом форуме, который проходил 2-5 июня, сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Мы подписали соглашения о реализации проектов, связанных с развитием экономики края. Мы включились в комплексный инвестиционный проект регионов Сибири по развитию внутреннего и въездного туризма и подписали соглашение со всеми регионами сибирского округа, - рассказал губернатор Виктор Томенко.

В частности, с компанией «Новые вершины» подписано инвестиционное соглашение о строительстве горнолыжного комплекса на «Бирюзовой Катуни». А с компанией «Гранд-Крио Алтай» - о строительстве отеля и клиники в туркластере на «Белокурихе горной».

Второй блок вопросов касался межрегиональных связей. Здесь надо отметить подписанное соглашение о торгово-экономическом, культурном сотрудничестве с Северной Осетией, Рязанской и Иркутской областями.