В Барнауле хотят повысить оклады депутатам и мэру

Не все депутаты в БГД получают деньги, а только те, кто работает на постоянной основе Фото: Олег УКЛАДОВ

11 июня в Барнауле на заседании Гордумы обсудят повышение оклада депутатам и мэру Вячеславу Франку, сообщает Политсибру.

- Если большинство депутатов поддержит решение, то оплата вырастет в среднем на 4 тыс. рублей в месяц, - пишет издание.

Так, мэру города предлагается повысить оклад c 52 189 до 57 408 руб., председателю Гордумы – c 52 189 до 57 408, зампредседателю Гордумы – с 46 713 до 51 385, председателям комитетов – с 40 190 до 44 209 рублей, замглавам комитетов – с 36 691 до 40 361.

Отмечается, что не все депутаты в БГД получают деньги, а только те, кто работают там постоянно, то есть трудоустроены именно в думе. Так, спикер Галина Буевич не имеет оплаты, так как ее основное место работы – Алтайский институт культуры. А вот ее зам Сергей Струченко находится «на ставке» и получает материальное вознаграждение.