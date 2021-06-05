Вячеслав Франк провел совещание. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В барнаульском затоне готовятся к подъему воды в Оби. В настоящее время уже подтоплена дорога. Если вода продолжит прибывать, в поселке есть запас медикаментов, продовольствия и бутилированной воды. Об этом сообщает мэрия.

- В случае повышения уровня воды до отметки в 580-585 сантиметров и потери дорожного сообщения для перевозки населения будет задействован водный транспорт. Сформировано расписание работы трех теплоходов, оно совпадает с расписанием движения городского наземного транспорта. До 400 пассажиров каждый из теплоходов может забрать единовременно, - заявил мэр Вячеслав Франк.

По состоянию на утро 5 июня уровень воды в реке Обь составляет 571 сантиметр выше нуля водомерного поста. На данный момента подтоплен 91 земельный участок с населением 320 человек и 10 участков дорог. Затруднен проезд к 20 жилым домам с населением 33 человека. Ограничено движение на остров Шубинский (движение осуществляется по понтонному мосту). Подтопленных жилых домов на территории Затона – нет.