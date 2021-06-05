На Алтае 21-летнего парня отправили на 8 лет в колонию строго режима

Потерпевший скончался в больнице. Фото: Олег УКЛАДОВ

На Алтае суд отправил в колонию строгого режима на 8 лет 21-летнего парня за пьяную драку в феврале прошлого года. Об этом сообщает региональный следственный комитет.

- Между находящимися в состоянии алкогольного опьянения мужчинами произошел конфликт по незначительному поводу. В ходе ссоры хозяин дома нанес знакомому ногами и руками не менее 3 ударов по голове. От полученных телесных повреждений 22-летний потерпевший через несколько дней скончался в больнице, - рассказали в ведомсвте.

В ходе следствия мужчина свою вину в содеянном признал полностью, но это не помогло ему избежать сурового наказания.