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Происшествия5 июня 2021 12:06

На Алтае 21-летнего парня отправили на 8 лет в колонию строго режима

Он убил своего своего товарища
Иван ОЛЕКСЮКИван ОЛЕКСЮК
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Потерпевший скончался в больнице.

Потерпевший скончался в больнице.

Фото: Олег УКЛАДОВ

На Алтае суд отправил в колонию строгого режима на 8 лет 21-летнего парня за пьяную драку в феврале прошлого года. Об этом сообщает региональный следственный комитет.

- Между находящимися в состоянии алкогольного опьянения мужчинами произошел конфликт по незначительному поводу. В ходе ссоры хозяин дома нанес знакомому ногами и руками не менее 3 ударов по голове. От полученных телесных повреждений 22-летний потерпевший через несколько дней скончался в больнице, - рассказали в ведомсвте.

В ходе следствия мужчина свою вину в содеянном признал полностью, но это не помогло ему избежать сурового наказания.