Рощу обустраивают. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле с жителями согласовали благоустройство Мизюлинской рощи. Документ сохранил принципиальную планировочную схему рощи с добавлением точек притяжения, сообщает мэрия.

- Там построят две игровые площадки для детей разного возраста, установят малые архитектурные формы, скамейки, урны, фонари. Также будут работать камеры видеонаблюдения с выходом в систему «Безопасный город», - рассказали в администрации города.

Сейчас там снимают старый асфальт, убирают поросль и вырубают старые деревья, которые согласованы с жильцами близлежащих домов. Далее строители подготовят котлованы под новые пешеходные и велосипедные дорожки. Скорректированная траектория позволит максимально сохранить деревья и зеленые насаждения. Кроме того, в рамках проекта высадят саженцы рябины, сосны, березы, лиственницы, яблони, ели, черемухи.