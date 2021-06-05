В Барнауле неизвестный мужчина увел ребенка с детской площадки

В Барнауле разыскивают ребенка. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле неизвестный мужчина увел с детской площадки ребенка — мальчика 5-7 лет. Предположительно, несовершеннолетнего зовут Саша. Об этом в полицию заявили другие дети, которые стали свидетелями произошедшего. Об этом сообщает «Инцидент Барнаул».

- В 19:40 по адресу Георгиева, 14б неизвестный мужчина подошел к ребенку и увел его во дворы Георгиева 14. Ребенка зовут Саша, на вид 5-7 лет, рост 100-110 см, худощавого телосложения. Был одет в белую кепку, черные штаны, сине-зеленую футболку, - пишет паблик.

Однако от родителей несовершеннолетнего до сих пор не поступило заявления в полицию. Тем не менее, полицейские продолжают мероприятия по установления личности ребенка.