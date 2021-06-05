Общее число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 5 июня 2021 года: 51 923

Коронавирус в Алтайском крае. Фото: Олег УКЛАДОВ

Согласно последним данным о ситуации с коронавирусом на 5 июня 2021 года, общее число заболевших составило 51 923. За минувшие сутки выявлено 56 заболевших. Об этом сообщается на сайте правительства региона со ссылкой на оперштаб.

- За прошедшие сутки в регионе зарегистрировали 56 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, включая бессимптомные. Выздоровели 45 пациентов. Зарегистрировали 8 смертельных случаев, - говорится в сводке.

В большинстве случаев – более 30 тыс. – болезнь протекала в видео ОРВИ. Пневмонию перенесли 13 554 человека, в 7987 случаях зарегистрировали бессимптомное течение.