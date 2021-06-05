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Общество5 июня 2021 8:19

В Бийске полицейские раскрыли кражу из магазина техники

Задержан 36-летний мужчина
Иван ОЛЕКСЮКИван ОЛЕКСЮК
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Задержанного поместили в СИЗО.

Задержанного поместили в СИЗО.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске полицейские раскрыли кражу из магазина техники. Задержан 36-летний мужчина, сообщает краевое МВД.

- По подозрению в совершении кражи задержан 36-летний бийчанин. Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В содеянном он признался, - рассказали полицейские.

Мужчина украл монитор, после изучения камер, вора нашли, правда, к тому моменту он уже сдал похищенное в ломбард. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (Кража). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.