Задержанного поместили в СИЗО. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске полицейские раскрыли кражу из магазина техники. Задержан 36-летний мужчина, сообщает краевое МВД.

- По подозрению в совершении кражи задержан 36-летний бийчанин. Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В содеянном он признался, - рассказали полицейские.

Мужчина украл монитор, после изучения камер, вора нашли, правда, к тому моменту он уже сдал похищенное в ломбард. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (Кража). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.