В Барнауле полицейские разбили стекло и вытащили водителя из машины

Сейчас нарушитель в полиции. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 5 июня полицейские разбили стекло и вытащили из машины пьяного водителя, который закрылся и пытался уехать после того, как сотрудники его заблокировали. Об этом сообщает региональное управление МВД.

- На основании статьи 20 и 21 закона «О полиции» в его отношении водителя применили физическую силу и спецсредства, - пишет ведомство.

Задержать водителя решили после того, как он привлек внимание. «Рено Логан» двигался по Змеиногорскому тракту. На заднем правом колесе отсутствовала шина, он ехал на диске, машину бросало по проезжей части. После того, как «Рено» проехал на красный, его решили остановить.

После задержания, 47-летнего нарушителя доставили в отдел полиции по Индустриальному району, а машину – на спецстоянку.

Ему грозит ответственность по целому списку административных нарушений.