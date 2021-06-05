Разыскиваемый Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

На Алтае разыскивают опасного преступника. 23-летний мужчина склонен к суицидальным попыткам, а также к причинению телесных повреждений окружающим его людям, сообщает региональное управление МВД.

- Разыскивается Игнатенко Дмитрий Николаевич, 02.12.1997 года рождения, уроженец села Быстрый Исток, - сообщают полицейские.

Его объявили в межгосударственный розыск. Как только его задержат, суд уже избрал ему меру пресечения в виде помещения под стражу.

Приметы разыскиваемого: на вид 20-25 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы русые.

У мужчины при себе нет документов, он может представляться чужим именем. Если вам что-то известно о нахождении Игнатенко, просьба сообщить в управление уголовного розыска по телефонам: 9059834448, (3852) 397-128.