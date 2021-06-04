На Алтае 22-летнюю женщину обвиняют в истязании и покушении на убийство сына

Она чуть не утопила его в реке Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские следователи завершили расследование в отношении 22-летней жительницы Крутихинского района, которая обвиняется в истязании и покушении на убийство своего сына. Мальчику на тот момент было всего лишь два года, рассказали в пресс-службе регионального следкома.

- По данным следствия, в 2020 году женщина, воспитывающая 2-х летнего сына, систематически причиняла ему физические и нравственные страдания путем нанесения побоев. Обвиняемая, требуя неукоснительного подчинения и послушания, физически и морально наказывала мальчика, - отметили в управлении.

Также в июне прошлого года женщина выпивала со знакомыми на берегу реки. Ребенок сил рядом и играл в мобильный телефон, а затем уронил его в воду. Женщина взбесилась, взяла ребенка и, высказав угрозу убийством, зашла с ним воду подальше от берега. Там она несколько раз окунула его с головой на глубину, а затем оставила в воде и ушла на берег. Ребенка спас знакомый женщины.

Обвиняемая свою вину не признала, уголовное дело направлено в суд.