В Барнауле начали благоустраивать Мизюлинскую рощу

Работы ведутся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле согласовали проект по благоустройству Мизюлинской рощи с инициативной группой жителей микрорайона. Сейчас подрядчик уже зашел на объект.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, рабочие «СК Город» начали убирать старый асфальт, убирать поросли и вырубать часть старых деревьев. После этого в роще начнут подготавливать котлованы для обустройства новых пешеходных дорожек и велодорожек.

- По решению горожан для их укладки будет использоваться как асфальтовое, так и плиточное покрытие. Скорректированная траектория пешеходных и велодорожек позволит максимально сохранить деревья и зеленые насаждения. Кром того, в рамках проекта предусмотрена высадка новых саженцев рябины, сосны, березы, лиственницы, яблонь, ели, черемухи и т.д, - отметили в мэрии.

На объекте также построят две игровые площадки, установят малые архитектурные формы, скамейки, урны, проведут освещение и камеры видеонаблюдения.