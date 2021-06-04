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Общество4 июня 2021 13:07

Власти Барнаула расселяют построенный в 1914 году дом

Сейчас там проживает 14 человек
Анна ПеревощиковаАнна Перевощикова
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Всего в нем числится 14 жильцов

Всего в нем числится 14 жильцов

Фото: Алтайский портал недвижимости

Глава Барнаула Вячеслав Франк подписал постановление об изъятии земельного участка и жилых помещений двухэтажки по улице Пролетарской, 78. Как сообщает «Алтайский портал недвижимости», дому уже 107 лет.

Двухэтажное здание было построено в 1914 году, в 2019 году его признали аварийным – он был изношен на 63%. Всего в нем числится 14 жильцов.

- Теперь администрации предстоит выкупить доли у шести собственников и освободить участок от аварийных конструкций. Кстати, площадь земли под домом составляет 603 кв. м. Она примыкает к территории, где новый для Барнаула застройщик «Сок» готовится возвести жилой комплекс. Для этого ранее он выкупил и снес здесь несколько частных домов, - отмечает издание.

Там планируют построить восьмиэтажный многоквартирный дом. Проект сейчас находится в стадии согласования.