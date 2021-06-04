В голосовании за благоустройство в Барнауле победила набережная Речного вокзала

В Барнауле закончилось голосование за благоустройство территорий Фото: Анна Перевощикова

В Барнауле закончилось голосование за благоустройство территорий. Больше всего голосов набрала набережная Речного вокзала.

Список победителей на своей странице в facebook опубликовал депутат Алтайского парламента Владислав Вакаев. Согласно документу, 12 тысяч человек проголосовали за благоустройство набережной Речного вокзала заняла, на втором месте – парк «Юбилейный», на третьем – сквер Победы. Всего в голосовании приняли участие больше 70 тысяч человек.

- От всей души благодарю всех неравнодушных горожан, откликнувшихся на просьбу поддержать в голосовании парк «Юбилейный». Теперь предстоит большая работа по возрождению следующего парка Барнаула. А за ним будут и другие парки, - отметил депутат.

Аутсайдерами голосования стали такие объекты как парк «Зеленый сквер» на площади Октября, аллея на улице Георгиева, Сиреневый бульвар и другие.