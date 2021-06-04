Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае из-за сильного ветра и дождей с градом

В ГУ МЧС по Алтайскому краю рекомендуют жителям края быть осторожнее, если дождь застал на улице Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские синоптики объявили штормовое предупреждение. Согласно сайту Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по региону, оно будет действовать сутки 4 и ночью 5 июня.

- Ожидаются дожди, местами по югу сильные дожди, грозы, град, усиление ветра местами до 17-22 метров в секунду, при грозах местами шквалы 25-28 метров в секунду, - пояснили в Центре.

Также с 1 по 7 июня в регионе сохранится высокая, а местами и чрезвычайная пожароопасность. По югу Алтайского края ожидаются аномально высокие температуры воздуха – от +30 градусов и больше.

В ГУ МЧС по Алтайскому краю рекомендуют жителям края быть осторожнее, если дождь застал на улице. В первую очередь нужно обратить внимание на целостность воздушных линий электропередач. Во время града не рекомендуется выходить из дома, держаться дальше от окон, не пользоваться электроприборами, а если вы находитесь на улице, то нужно найти укрытие или защитить голову от ударов градин.