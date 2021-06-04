Больше 800 организаций детского отдыха на Алтае будут работать в июне

За месяц в них отдохнут более 60 тысяч человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае началась летняя оздоровительная кампания. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, всего в июне будут работать 814 организаций детского отдыха, в которых отдохнуть больше 60 тысяч ребятишек.

- В регионе уже работает 557 организаций отдыха детей и их оздоровления с общим охватом 47 551 человек. С 1 по 15 июня в крае откроют 4 санаторно-оздоровительных лагеря, в которых отдохнут 550 детей, в 27 загородных - около 4700 детей, в 339 дневных - почти 40 тысяч ребят, в 272 профильных лагерях - более 10 тысяч человек, - отметили в министерстве образования и науки Алтайского края.

Всего за лето в крае откроются 52 загородных лагеря. В них уже провели обработку от клещей. Что касается приемки, то она продолжается, пока специалисты оценили готовность лишь 14 организаций.

Также в этом году продолжат реализацию проекта «Умные каникулы». По словам замминистра образования и науки региона Галины Синицыной, сейчас его дополняют программами учреждения дополнительного образования и муниципалитетов.

- В этом году пройдет более 100 мероприятий спортивной направленности. Очень интересные проекты предлагают Российское движение школьников и «Юнармия». Летняя кампания вступила в свои права, и сейчас лето - это территория детей, - отметила Галина Синицына.