На Гребном канале в Барнауле после этапа Кубка мира появятся пляж, бассейны, бани

Там могут развернуть рекреационную зону Фото: Олег УКЛАДОВ

Власти Алтайского края рассчитывают, что на барнаульском гребном канале после этапа Кубка мира по гребле появятся пляж, бассейны, террасы, бани и так далее. Об этом рассказал председатель региональной федерации гребли на байдарках и каноэ Юрий Шамков.

Как пишет «Политсибру», сейчас власти региона занимаются разработкой рекреационной зоны и ищут предпринимателей, которые хотели бы зайти на гребной канал. Всего на создание зоны потребуется от 50 до 70 млн рублей инвестиций. Планируется, что уже в мае 2022 года новые объекты заработают.

- Там надо спортивные площадки делать – под хоккей, теннис, борьбу, футбол, баскетбол. Нужно, чтобы их было легко трансформировать под деловые мероприятия. Там можно сделать досуговую историю, рыбацкую деревню. Идею в принципе поддерживает губернатор Виктор Томенко, она прорабатывается. Площадка будет жить 100%, – цитирует Шамкова издание.

Также там планируют высадить новы деревья и увеличить число парковочных мест.