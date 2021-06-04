Два трамвая столкнулись в Барнауле и ненадолго застопорили движение

Сейчас движение восстановлено Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 4 июня, на пересечении улиц Антона Петрова и Попова столкнулись два трамвая - №2 и №7. Как сообщили в городской администрации, на полчаса движение горлектротранспорта было приостановлено.

Авария произошла в 08:25, на место оперативно выехали сотрудники «Горэлектротранса», а также заместитель директора по безопасности движения и инспекторы ГИБДД.

- Пострадавших нет, причина происшествия устанавливается. На 9 часов утра движение трамваев по маршрутам восстановлено, - отметили в мэрии.