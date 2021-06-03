Жителей Алтая приглашают пройти бесплатное медицинское обследование

Медицинское обследование. Фото: минздрав региона
В пятницу, 4 июня, на Янтарном рынке Барнаула можно будет пройти бесплатное медицинское обследование. Об этом сообщает минздрав региона.
– Обследование проведет краевой центр общественного здоровья и медицинской профилактики с 10 до 15 часов, – отметили в ведомстве.
Янтарный рынок находится по адресу: улица Сухэ-Батора,3а. При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис, СНИЛС.
В программу обследования входят:
– Экспресс-анализ крови на сахар и холестерин.
– Экспресс-оценка состояния сердца по ЭКГ на кардиовизоре.
– Измерение уровня насыщения крови кислородом (сатурация) с помощью пульсоксиметра.
– Измерение артериального давления.
– Измерение внутриглазного давления, остроты зрения.
– Измерение мышечной силы (динамометрия).
– Измерение веса, роста, объема талии, бедер, определение индекса массы тела.
По результатам обследования врач-терапевт выдаст заключение.