Жителей Алтая приглашают пройти бесплатное медицинское обследование

Медицинское обследование. Фото: минздрав региона

В пятницу, 4 июня, на Янтарном рынке Барнаула можно будет пройти бесплатное медицинское обследование. Об этом сообщает минздрав региона.

– Обследование проведет краевой центр общественного здоровья и медицинской профилактики с 10 до 15 часов, – отметили в ведомстве.

Янтарный рынок находится по адресу: улица Сухэ-Батора,3а. При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис, СНИЛС.

В программу обследования входят:

– Экспресс-анализ крови на сахар и холестерин.

– Экспресс-оценка состояния сердца по ЭКГ на кардиовизоре.

– Измерение уровня насыщения крови кислородом (сатурация) с помощью пульсоксиметра.

– Измерение артериального давления.

– Измерение внутриглазного давления, остроты зрения.

– Измерение мышечной силы (динамометрия).

– Измерение веса, роста, объема талии, бедер, определение индекса массы тела.

По результатам обследования врач-терапевт выдаст заключение.