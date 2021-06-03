Делегация Алтайского края проведет переговоры и подпишет ряд соглашений на Петербургском международном экономическом форуме

3 июня во второй день работы форума в Санкт-Петербурге, делегация Алтайского края встретится с руководством Рязанской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

3 июня во второй день работы форума в Санкт-Петербурге, делегация Алтайского края встретится с руководством Рязанской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

– Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и Губернатор Рязанской области Николай Любимов подпишут соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве двух регионов, – отметили в пресс-службе.

Регионы намерены развивать сотрудничество в сфере экономики, промышленного производства, привлечения инвестиций. Алтайский край ставит перед собой задачу расширить ассортимент поставляемых в Рязанскую область продовольственных товаров и изделий промышленных предприятий. Также будут рассмотрены предложения о развитии сотрудничества в области туризма и санаторно-курортного лечения.

Делегация Алтайского края примет участие в открытии коллективной экспозиции «Большая Сибирь», где главы сибирских регионов подпишут Соглашение по реализации комплексного инвестиционного проекта «Развитие внутреннего и въездного туризма в Сибири». Проект разработан Межрегиональной ассоциацией «Сибирское соглашение». В подписании соглашения примут участие главы Республики Алтай, Бурятии, Тывы, Хакасии, губернаторы Красноярского края, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей. Сотрудничество регионов направлено на активизацию туристической отрасли Сибири, развитие инфраструктуры, ускорение экономического роста, увеличение налоговых поступлений, создание рабочих мест.

Кроме того, сегодня состоятся рабочие встречи Губернатора Алтайского края с представителями российских компаний, будут обсуждаться вопросы реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе и туризме.