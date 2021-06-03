Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 3 июня 2021 года составило 3257

Количество зараженных коронавирусом также растет Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на 3 июня скончались 3257 человек с коронавирусом, в том числе 2322 случая от COVID-19, 935 – иные причины смерти. Об этом сообщили в оперштабе региона.

– За минувшие сутки умерли девять человек с коронаврусом. Восемь из них скончались из-за COVID-19, один – по иным причинам, – отмечает оперштаб.

Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 51812, в том числе 3503 ребенка.

Из общего числа заболевших 530 случаев – завозные, в т.ч. 213 – из-за рубежа; 31878 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Из 51812 заболевших: 13508 – у больных внебольничной пневмонией, 30326 – у заболевших ОРВИ, в 7978 случаях – бессимптомное течение.

Выздоровевших также становится больше с каждым днем. Их уже 46718 человек, за прошедшие сутки вылечилось 56 пациентов.