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Здоровье3 июня 2021 8:04

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 3 июня 2021 года составило 51812

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 3 июня 2021 года
Константин Санталов
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Количество тяжелобольных – 136, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 40

Количество тяжелобольных – 136, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 40

Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае по данным на 3 июня 2021 года выросло на 59 человек и составило 51812 случаев инфицирования, в том числе 3503 ребенка. Об этом пишет оперштаб региона.

– По состоянию на 3 июня находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 446 человек.

Кроме этого, 127 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, – отметили в оперштабе.

Количество тяжелобольных – 136, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 40.

Новые случаи COVID-19 за минувшие сутки выявили в следующих городах и районах края: Барнаул – 34, Яровое – 4, Бийск, Камень-на-Оби, Рубцовск, Волчихинский район - по 3 заболевших, Заринск, Благовещенский, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Змеиногорский, Топчихинский, Чарышский районы – по 1 заболевшему.

Число выздоровевших в Алтайском крае также растет: за минувшие сутки оно выросло на 56 человек. Всего вылечившихся – 46718.