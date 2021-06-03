В Барнауле перекроют трамвайные линии на проспекте Строителей

Проезд будет закрыт с 22 часов 4 июня до 8 часов 7 июня Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле для ремонта теплосети с вечера 4 июня до утра 7 июня энергетики ограничат движение на проспекте Строителей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

– Проезд будет закрыт с 22 часов 4 июня до 8 часов 7 июня по ½ проезжей части четной и нечетной сторон проспекта Строителей в районе домов №8 и 9, для демонтажа трамвайных линий с остановкой трамваев, – отметили в горадминистрации.

Участок, где выполняют замену магистральной тепловой сети диаметром 700 мм и 1964 года постройки, находится на пересечении улицы Деповской с проспектом Строителей.

В время перекрытия движение трамваев организуют по следующим схемам:

по маршруту №1: …пр-кт Калинина – ул.Северо-Западная – ул.Антона Петрова, ул.Телефонная – ул.Советской Армии – Депо №1; в обратном направлении: Депо №1 – ул.Советской Армии – ул.Телефонная – ул.Антона Петрова – ул.Северо-западная – пр-кт Калинина, далее по маршруту;

по маршруту №7: …ул.Попова – ул.Антона Петрова – ул.Телефонная – ул.Советской Армии – ул.Челюскинцев – ул.Анатолия, далее по маршруту; в обратном направлении: …пр-кт Красноармейский – ул.Анатолия – ул.Челюскинцев – ул.Советской Армии – ул.Телефонная – ул.Антона Петрова – ул.Попова, далее по маршруту.

По маршруту №4 на время проведения ремонта движение закроют.