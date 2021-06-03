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Общество3 июня 2021 5:27

На Алтае мошенники обманули мужчину под предлогом снижения процентной ставки

Полицейские возбудили уголовное дело
Константин Санталов
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Он потерял 42 тысячи рублей

Он потерял 42 тысячи рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай мошенникам удалось обмануть сельчанина под предлогом снижения процентной ставки по кредиту. У мужчины похитили 42 тысячи рублей, сообщает региональное управление МВД.

– При изучении деталей случившегося выяснилось, что сельчанину позвонил лжесотрудник банка и рассказал о появившейся возможности снизить процент по имеющейся кредитной карте.Поверив незнакомцу, потерпевший решил не отказываться от выгодного предложения и сообщил данные своей карты, – отметили в ведомстве .

Когда со счета жителя Алта исчезла крупная сумма, он понял, что его обманули и обратился в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело и ищут мошенников.