Глава алтайского избиркома за год заработала 5,3 млн рублей

Ирина Акимова. Фото: Олег УКЛАДОВ

Глава алтайского избиркома Ирина Акимова за 2020 год заработала 5,3 млн рублей. Это на 1,3 млн больше, чем в 2019 году. Ведомость опубликована на сайте избиркома.

Также в собственности у женщины появился третий автомобиль, тперь ее личный парк состоит из двух «Тойот» и «Лексуса». Какие именно это модели, в сведениях не указывается.

Также у нее в собственности квартира почти на 45 квадратов. Квартира, которой она пользуется, записана на супруга – ее площадь 111 квадратов. Его доход за год составил 336 тысяч рублей – это примерно 28 тысяч рублей в месяц.