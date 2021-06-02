Сейчас дело направлено в суд, Штань возместила ущерб и признала вину. Фото: Олег УКЛАДОВ

Дело экс-представителя губернатора в АКЗС Стеллы Штань направили в суд. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает региональный следственный комитет.

- С 2010 по 2015 год в фактической собственности обвиняемой имелось нежилое помещение. С целью его продажи она обратилась к знакомому риэлтору помочь найти покупателя, - пишет ведомство.

Об этом узнала директор частного детского сада «HAPPY BABY» Елена Воротникова, но она не имела в наличии достаточно денег в рамках выполнения условий долевого финансирования по государственной программе «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае».

Поэтому женщины изготовили фиктивные документы, которы предоставили для получения субсидии в размере 14 млн рублей из федерального бюджета. В дальнейшем, деньгами воспользовалась Штань, а Воротникова оформила в собственность нежилое помещение площадью 415,6 квадратных метров.

Сейчас дело направлено в суд, Штань возместила ущерб и признала вину. Дело Воротниковой также направлено в суд.