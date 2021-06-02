Предполагается, что благодаря этой программе получат работу около 3 тысяч жителей края. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Алтайские предприятия получили более 1 млн рублей за трудоустройство безработных. Деньги получили более 200 организаций, который приняли в штат свыше 900 человек. Об этом сообщает региональный ФСС.

- За каждого принятого в штат безработного государство предоставляет работодателям субсидию в размере трех МРОТ (с учетом районных коэффициентов и страховых взносов). Выплаты субсидий производит Фонд социального страхования по истечении 1-го,3-го и 6-го месяца работы нового сотрудника, - сообщает организация.

Предполагается, что благодаря этой программе получат работу около 3 тысяч жителей края.