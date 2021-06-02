Они проведут там 2 месяца Фото: Олег Укладов

В Рубцовске владельцев скандального дома престарелых отправили в СИЗО. Об этом сообщает региональный следственный комитет.

- Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), - пишет ведомство.

Пока срок заключения избран на два месяца, но при необходимости его могут продлить. Как рассказали в СК, с 2016 года предприниматели поочередно оказывали услуги пожилым людям по проживанию в частном доме для престарелых на улице Рихарда Зорге.

Однако условия для этого созданы не были, там было грязно, постояльцы должным образом не обеспечивались продуктами питания, предметами гигиены и надлежащим уходом.

Сейчас всех пожилых постояльцев переселили в государственное учреждение.