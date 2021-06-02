Барнаульцы забросали строителей яйцами

Жители против новой многоэтажки на маленьком участке. Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители домов на улице Гущина, 150/3 и 150/4 забросали строителей яйцами в знак протеста на строительство еще одной многоэтажки. Об этом сообщает Банкфакс.

- 31 мая и 1 июня жильцы упомянутых домов стали бросаться из окон яйцами в строителей, которые занимаются установкой ограждений. Импровизированные «снаряды» ни в кого не попали, но работать в такой обстановке оказалось невозможно, - пишет издание.

Участок между строениями на Гущина не превышает 50 м и принадлежит «Регионстрою». Там хотят поставить 10-этажку. Жители уверяют, при покупке квартир им обещали благоустроить территорию между домами. Вместо этого там планируют поставить очередной «муравейник».