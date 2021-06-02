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Общество2 июня 2021 9:07

Барнаульцы забросали строителей яйцами

Жители домов на улице Гущина, 150/3 и 150/4 выступают против строительства еще одной многоэтажки
Иван ОЛЕКСЮКИван ОЛЕКСЮК
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Жители против новой многоэтажки на маленьком участке.

Жители против новой многоэтажки на маленьком участке.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители домов на улице Гущина, 150/3 и 150/4 забросали строителей яйцами в знак протеста на строительство еще одной многоэтажки. Об этом сообщает Банкфакс.

- 31 мая и 1 июня жильцы упомянутых домов стали бросаться из окон яйцами в строителей, которые занимаются установкой ограждений. Импровизированные «снаряды» ни в кого не попали, но работать в такой обстановке оказалось невозможно, - пишет издание.

Участок между строениями на Гущина не превышает 50 м и принадлежит «Регионстрою». Там хотят поставить 10-этажку. Жители уверяют, при покупке квартир им обещали благоустроить территорию между домами. Вместо этого там планируют поставить очередной «муравейник».