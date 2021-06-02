В Барнауле перекроют участок Ядринцева

Ограничение продлится до конца месяца.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Барнауле 14 июня перекроют участок Ядринцева. Движение транспорта ограничат по всей ширине переулка в районе пересечения с ул.Песчаной. Об этом сообщает мэрия.
- С 9.00 будет закрыто движение автомобильного транспорта. Это связано с проведением работ по ремонту тепловой сети, - пишет администрация.
Из-за этого изменится движение маршрутки №41. Автобус будет ездить по схеме пр-кт Ленина – ул.Партизанская – ул.Челюскинцев (ост.«Партизанская»), в обратном направлении: ул.Челюскинцев (ост.«Партизанская») – ул.Партизанская – пр-кт Ленина, далее – по маршруту.
Ограничения будут действовать до конца месяца.