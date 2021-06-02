Участник конкурса. Фото: Из материалов пресс-службы

В Барнауле выбрали «Лучшего системного администратора» в рамках финала конкурса «Лучший по профессии». Об этом сообщает министерство цифрового развития края.

- На площадке КГБПОУ «Алтайский промышленно-экономический колледж» участники краевого конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» показали свое профессиональное мастерство в номинации «Лучший системный администратор».

Финалисты выполнили практическое задание из серии модулей. Они показали навыки в построении маршрутизируемых локальных сетей (VLAN, L2VPN, OSPF, SNMP и др.), настроили операционные системы Windows и Linux, а также основные сервисы (общий доступ к файлам, веб-сервер, контроллер домена, службы DNS, DHCP, LDAP, NTP, SSH, групповые политики и др.). На выполнение задания участникам было дано 6 часов.

Торжественное мероприятие по оглашению и награждению победителей, а также призеров запланировано на 21 октября 2021 года в концертном зале «Сибирь».