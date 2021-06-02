На интерактивном портале по труду и занятости населения обновлены вакансии для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае для людей с ограниченными возможностями здоровья открыто 1,9 тысячи вакансий. Об этом сообщает Интерактивный портал по труду и занятости населения Алтайского края.

- На 1 июня в базе данных службы занятости содержится порядка 1,9 тысячи вариантов, - сообщает служба занятости.

Среди них бухгалтеры, техники и операторы ЭВМ, менеджеры, медицинские и педагогические работники, инженеры, слесари, продавцы, швеи, кладовщики. Работу специалистам подыскивают в соответствии с их возможностями и навыками.