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Происшествия1 июня 2021 16:33

В Бийске из окна детского учреждения выпала девочка

В результате падения ребенок получил травмы
Александра Сапожкова
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Сейчас девочка находится в больнице

Сейчас девочка находится в больнице

Фото: Олег УКЛАДОВ

Днем 1 июня из окна бийского дошкольного учреждения выпала пятилетняя девочка, сообщает региональный СУСК.

- По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ), - рассказала помощник руководителя следственного управления СК РФ по краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова.

Падение произошло со второго этажа. В результате ребенок получил травмы. Сейчас девочка находится в больнице. Тем временем следователи допрашивают очевидцев произошедшего, сотрудников детского учреждения.

- В рамках расследования будут установлены причины, обстоятельства и виновники произошедшего, - отметили в СУСКе.