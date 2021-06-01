Делегация Алтайского края примет участие в Петербургском международном экономическом форуме

ПМЭФ 2021

XXIV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге 2-5 июня. Тематические направления деловой программы будут традиционно посвящены вопросам глобальной и российской экономики, социальным вопросам и развитию технологий.

Делегацию Алтайского края возглавляет губернатор Виктор Томенко. В ее состав вошли представители органов исполнительной власти региона, Алтайского центра инвестиций и развития. Инвестиционный потенциал края будет презентован на стенде Сибирского федерального округа – «Большая Сибирь». Также будет подписан ряд соглашений с регионами Российской Федерации и инвесторами.

В рамках Петербургского международного экономического форума также состоится оглашение результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.

Форум традиционно является самой большой и авторитетной деловой площадкой России, которая позволяет обмениваться опытом, вести дискуссии с экспертами мирового уровня, представителями федеральных министерств и ведомств, крупными инвесторами.

Справка

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, с 2006-го – под патронатом и при участии президента Российской Федерации. За прошедшее время форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых и политических кругов, обсуждения ключевых экономических вопросов.