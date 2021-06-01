Замглавы администрации Барнаула по экономической политике Мария Кулагина покинула пост

Администрация Барнаула Фото: Олег УКЛАДОВ

Замглавы администрации Барнаула по экономической политике Мария Кулагина увольняется по собственному желанию, сообщает «Политсибру» со ссылкой на мэрию.

- Причины такого решения пока неизвестны, - отмечает издание.

Мария Кулагина занимала должность с марта 2020 года. Ранее она работала в крупных компаниях края, преподавала в филиале Финансового университета при правительстве РФ и во Всероссийском финансово-экономическом институте. Мария Кулагина имеет высшее образование по специальности «Экономика и управление на предприятии машиностроения».

Напомним, в отставку подала также глава отдела барнаульской администрации по развитию туризма Татьяна Сибиркина.