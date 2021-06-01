С 1 июня на Алтае назначаются дополнительные пригородные поезда

Железнодорожный вокзал Барнаула
Фото: Олег УКЛАДОВ
С 1 июня в крае назначаются дополнительные пригородные поезда, сообщает «Алтай-Пригород».
- Расписание движения остальных пригородных поездов и электропоездов остается без изменений, - отметили сотрудники железной дороги.
Расписание дополнительных поездов по местному времени:
- 6113 Барнаул – Арбузовка (отправление в 10:55, прибытие в 12:53).
- 6114 Арбузовка – Барнаул (отпр. в 18:28, приб. в 20:36)
курсируют по выходным и праздникам.
- 6388 Барнаул – Баюново (отпр. в 18:02, приб. в 19:17)
- 6387 Баюново – Барнаул (отпр. в 20:10, приб. в 21:25)
курсируют по средам, пятницам, субботам и воскресеньям.
- 6022 Барнаул – Озерки (отпр. 19:58, приб. 21:21)
- №6021 Озерки-Барнаул (отпр. 4:34, приб. 5:56)
ежедневно.
Дополнительная информация в кассах, по тел. (3852) 29-21-68, на сайте www.altayprigorod.ru.