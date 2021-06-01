Строительство дороги по проезду Северному Власихинскому в Барнауле завершат к 1 сентября

Строительство дороги Фото: предоставлено пресс-службой

Новую дорогу протяженностью 1 км 600 метров по проезду Северному Власихинскому в Барнауле введут в эксплуатацию к 1 сентября, сообщает мэрия.

- На объекте полностью построена ливневая канализация и другие коммуникации, проведено переустройство газопровода, водопровода, сетей связи, сформировано корыто под дорогу, - рассказал главный инженер подрядной организации ООО «Алтайдорстрой» Константин Моисеев.

Сейчас ведут подготовительные работы для укладки асфальта. Уже отсыпан слой песка, начинается конструкция дорожной одежды. Ширина дороги составит 7,5 метров, в местах примыкания к ул. С. Ускова и Попова она будет увеличена до 10 метров. Также с обеих сторон дороги появятся парковки, тротуары, остановочные павильоны, освещение, деревья и кустарники.

Отмечается, что к строительству дороги по проезду Северному Власихинскому от ул. Попова до пр. Энергетиков приступили в 2020 году. Общая стоимость работ - 249,5 млн руб. Ранее там отсутствовала обустроенная подъездная дорога к многоквартирным домам.