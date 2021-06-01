Перед Новым мостом в Барнауле утром 1 июня скопилась огромная пробка

Данные на 11 часов. Скриншот yandex.ru/maps/

Утром 1 июня на въезде в Барнаул со стороны Нового моста скопилась огромная пробка, сообщается в паблике "Барнаул 22".

- Большая пробка из-за аварии. Начинается у поворота на Новоалтайск. Терпения всем там стоящим, - написал один из автомобилистов.

Некоторые стояли в пробке около 40 минут. Причем после 10 часов она частично сохранилась.

- Я ехала из Фирсово в Барнаул, и по пути было два затора. Правда, миновали их довольно быстро. В остальном ехали, но с небольшой скоростью. ДТП не видела, - сообщила жительница города.

Сейчас также сохраняются заторы перед мостом и после него.