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Общество1 июня 2021 7:05

Перед Новым мостом в Барнауле утром 1 июня скопилась огромная пробка

Автомобилисты стояли в заторе около 40 минут
Александра Сапожкова
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Данные на 11 часов. Скриншот yandex.ru/maps/

Данные на 11 часов. Скриншот yandex.ru/maps/

Утром 1 июня на въезде в Барнаул со стороны Нового моста скопилась огромная пробка, сообщается в паблике "Барнаул 22".

- Большая пробка из-за аварии. Начинается у поворота на Новоалтайск. Терпения всем там стоящим, - написал один из автомобилистов.

Некоторые стояли в пробке около 40 минут. Причем после 10 часов она частично сохранилась.

- Я ехала из Фирсово в Барнаул, и по пути было два затора. Правда, миновали их довольно быстро. В остальном ехали, но с небольшой скоростью. ДТП не видела, - сообщила жительница города.

Сейчас также сохраняются заторы перед мостом и после него.