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Общество1 июня 2021 4:57

Руководители алтайских вузов отчитались о доходах

Список самых «богатых» возглавила Галина Буевич
Александра Сапожкова
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Впрочем, всем ректорам далеко до президента АлтГУ Сергея Землюкова, который задекларировал примерно 6,695 млн рублей

Впрочем, всем ректорам далеко до президента АлтГУ Сергея Землюкова, который задекларировал примерно 6,695 млн рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ

Ректоры вузов Алтайского края отчитались о доходах и имуществе за 2020 год. Декларации опубликованы на сайтах министерств, курирующих их деятельность, пишет Банкфакс.

- Абсолютным лидером стала руководитель Алтайского государственного институт культуры и председатель Барнаульской гордумы Галина Буевич. В прошлом году она заработала 4,212 млн рублей. В собственности находится квартира на 37 кв. м. и 1/3 доля в квартире на 68 кв. м. Еще одна треть в той же квартире принадлежит ее супругу. Он также владеет участком на 1491 кв. м и жилым домом в 40 «квадратов». Доход мужа – 1,311 млн рублей. За ним также числится Hyundai Santa Fe и прицеп.

Второе место занимает ректор АлтГУ Сергей Бочаров, который заработал 3,275 млн рублей. Доходы жены - 521 656 рублей. Бочарову принадлежит гараж и погреб. Квартирой на 40,5 кв. м они владеют совместно с супругой, еще в трех квартирах он имеет только доли. В семье две машины: Toyota Kluger V и Toyota Ist.

Ректор Алтайского педуниверситета Ирина Лазаренко отчиталась о 2,568 млн рублей – на миллион меньше, чем в 2019 году (тогда у нее был самый высокий доход среди ректоров в регионе). Из имущества она указала квартиру 37,4 кв. м и 3/8 доли в квартире площадью 80,2 кв. м. Ей же принадлежит автомобиль Nissan Qashqai.

- Впрочем, всем им далеко до президента АлтГУ Сергея Землюкова, который задекларировал примерно 6,695 млн рублей (почти 560 тыс. в месяц), - пишет Банкфакс. - В его собственности участок на тысячу кв. м, еще одним на 2 тысячи кв. м они владеют совместно с супругой. У Землюкова два дома на 317,7 и 370,6 «квадратов», квартира на 55,1 кв. м, общие с женой гараж на 85 кв. м и баня на 64 кв. м. Супруга Землюкова задекларировала 3,24 млн рублей, в ее собственности Toyota Land Cruiser Prado. Сам ректор транспортом не владеет.