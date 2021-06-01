Победители праймериз на выборы в Госдуму определены в Алтайском крае

Выборы на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае подвели итоги предварительного голосования за кандидатов от "Единой России" в Госдуму, сообщили в местном отделении партии.

- Явка на праймериз составила 228 тыс. избирателей, - пишет Толк со ссылкой на руководителя регисполкома Дениса Голобородько. - На четырех округах ожидаемо победили действующие кандидаты Госдумы от края. Если говорить о депутатах-списочниках, то было 40 кандидатов.

Так, в барнаульском одномандатном округе победил Даниил Бессарабов, бийском одномандатном округе - Александр Прокопьев, в рубцовском - Виктор Зобнев, в славгородском - Иван Лоор. Депутаты, набравшие наибольшее количество голосов, будут выдвинуты кандидатами на выборы в Госдуму 19 сентября.

Если говорить о депутатах-списочниках, то первое место занял спикер АКЗС Александр Романенко, второе - действующий депутат Госдумы Наталья Кувшинова, третье - депутат АКЗС Артем Шамков.