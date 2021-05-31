Больше тысячи выпускников написали ЕГЭ по литературе, географии и химии в Барнауле

Экзамен проходил в десяти пунктах сдачи Фото: Олег УКЛАДОВ

В понедельник, 31 мая, в Барнауле 1021 выпускник написал ЕГЭ по литературе, географии и химии, сообщает пресс-служба мэрии.

- ЕГЭ по литературе, географии и химии состоялся в десяти пунктах проведения экзамена для 1021 выпускников. В этом году географию сдавали 112 человек, литературу – 400 человек, экзамен по химии – 509 человек, - говорится в сообщении администрации города.

Для того чтобы экзамен прошел без происшествий, в каждом пункте сдачи организовано дежурство не менее двух медработников. Помимо этого все организаторы ЕГЭ, а также наблюдатели все время находятся в масках. При этом данное правило к школьникам не относится – достаточно придерживаться социальной дистанции в 1,5 метра.

Помимо этого перед тем, как запустить в аудитории детей, там проводят уборку со специальными дезинфицирующими средствами. А на входе их встречают с бесконтактными термометрами и обрабатывают руки антисептиком.